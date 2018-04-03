Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden Prof. Dr. Metin Eker, çocukların intihar etmesinin tek sebebinin “Mavi Balina” adı verilen oyun olmadığını, özellikle 1980’li yıllardan itibaren çizgi filmlerin birçoğunda hem fon rengi hem de figür olarak kullanılan “mavi”nin canavarlaştırıldığını ifade etti. Prof. Dr. Metin Eker, mavi renk odaklılığın çocuklar ve gençler üzerindeki etkisi hakkında şunları söyledi: 1970’li yıllarda çizgi filmlerde insan, aile, hayvan sevgisi verdi. 1980’li yıllardaki çizgi filmlerde ise içeriğe cinayet, silah, insanüstü güçler, fantezi gibi unsurlar girdi. Hayvanların yerini yaratıklar aldı. Süper güç ya da güç atfeden çalışmaların birçoğunda figürler ya da yaratıklar mavi renkle gündeme geldi. Bu çocuklarımızın gelişimini etkiledi. İntiharlar yaşanmaya başladı. Üstelik bunun tek sebebi Mavi Balina oyunu değil. Çünkü insana huzur veren, zihni rahatlatan mavi renk bu boyutuyla çok masumdu. Fakat bahsettiğim çizgi filmlerle gelişen süreç içerisinde bu masum renk, şiddet içerikli ucube yaratıkların kahramanlıkları, güç göstergeleri üzerine kurgulandı ve giderek canavarlaştırıldı. Masum mavi, canavar bir mavi olarak çocuklarımızı kuşattı. Bu olaylar geçmişten günümüze yürütülen görsel algı metoduyla alakalı bir durum” dedi.