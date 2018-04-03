Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli'de organik tekstil üretiminde uzmanlaşan bir firma, özellikle bebeklere yönelik nevresim takımları, havlu ve bornoz ürünleriyle 20 ülkeye markasıyla satış yapar hale geldi. Organik tekstil ihracatçısı İbrahim Uzunoğlu, ihracatta farklılaşmak adına Portekiz'den getirdikleri organik pamuk ipliğiyle başladıkları sektörde 1,5 milyon dolarlık bir ihracat büyüklüğüne ulaştıklarını söyledi. Ege'de yetiştirilen organik pamuktan elde edilen iplikle tamamı Global Organik Tekstil Standardı'na uygun olarak üretim yaptıklarını anlatan Uzunoğlu, dünyada gıda ürünlerinde olduğu gibi giyim ve tekstilde de organik ürün bilincinin hızla arttığına işaret etti. İlk etapta Avrupa'daki büyük markalar için fason üretim yaptıklarını, daha sonra kendi koleksiyonlarını geliştirerek markalaştıklarını aktaran Uzunoğlu, şu bilgileri verdi: "Yola çıktığımızda organik ihracatımız 5 ülkeyi geçmiyordu. Şu anda Suudi Arabistan'dan Rusya'ya, Nijerya'dan Guatemala'ya, Japonya'dan Kanada'ya yaklaşık 20 ülkeye kendi markamızla ihracat yapıyoruz. 100 bin dolarla başladığımız organik ev tekstili ihracatımız 1,5 milyon dolara ulaştı. Ürünlerimizin katma değeri konvansiyonel tekstil ürünlerine göre iki kata yakın oranda daha yüksek."



TÜKETİCİ KİMYASAL ÜRÜN İSTEMİYOR

Uzunoğlu, özellikle gelir düzeyi yüksek ve çevre bilinci yaygın olan ülkelerde organik tekstil pazarının hızlı büyüdüğünü aktararak, Danimarka İsveç, Norveç ve Japonya'da ciddi bir sürüme ulaştıklarını söyledi. ABD, Almanya, İngiltere ve Italya için de fason olarak üretim yaptıklarını dile getiren Uzunoğlu, şöyle konuştu: "Tekstilde kullanılan kimyasalların etkilerinden korunmak isteyen tüketiciler, doğrudan vücuda temas eden tekstil ürünlerinde organik olanı tercih ediyor. Organik ürün pazarında bebek ve çocuk ana ürün gamını oluşturuyor. 'Evladım daha sağlıklı büyüsün, daha sağlıklı bir şekilde yaşasın' arzusu içindeler. Bebek ürünleri pazarı daha güçlü ve hızlı ilerliyor. Diğer yaş gruplarında pazar her yıl yüzde 20 büyürken bebek ürünleri pazarı ortalama yüzde 30 büyüyor."