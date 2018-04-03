Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İrfan Özfatura



Şu anda henüz bütün soğanlar patlamadı ancak bir hafta sonra Sultanahmet’teki lale halısını hayranlıkla izleyebilirsiniz. Bu halı bin 734 metrekare olacak ve 565 bin lale kullanılacak.

Bilindiği üzere adını ‘lal’den alan lale Asya’lı bir çiçek. Sadece bahçelerimizi şenlendirmiyor; nakkaşlarımıza, çinicilerimize, müzehhiplerimize model oluyor, Türk sanatında önemli bir yer alıyor.

Rivayete göre Kanuni, Hollanda’ya lale soğanı yolluyor. Kralın adamları önceleri bunu bir şeye benzetemiyor, salataya doğruyorlar. Sonra bir lale hastalığı (tulipomania) başlıyor ve bu işten hayli para kazanıyorlar.