İrfan Özfatura
Şu anda henüz bütün soğanlar patlamadı ancak bir hafta sonra Sultanahmet’teki lale halısını hayranlıkla izleyebilirsiniz. Bu halı bin 734 metrekare olacak ve 565 bin lale kullanılacak.
Bilindiği üzere adını ‘lal’den alan lale Asya’lı bir çiçek. Sadece bahçelerimizi şenlendirmiyor; nakkaşlarımıza, çinicilerimize, müzehhiplerimize model oluyor, Türk sanatında önemli bir yer alıyor.
Rivayete göre Kanuni, Hollanda’ya lale soğanı yolluyor. Kralın adamları önceleri bunu bir şeye benzetemiyor, salataya doğruyorlar. Sonra bir lale hastalığı (tulipomania) başlıyor ve bu işten hayli para kazanıyorlar.
Lale festivali başladı
03.04.2018 - 07:37 | Son Güncelleme: 03.04.2018 - 07:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehri baştan ayağa lalelerle bezedi. Emirgân korusu, Gülhane, Yıldız, Çamlıca, Beykoz , Fethipaşa korusu, Hidiv Kasrı, Göztepe 60. Yıl Parkı ve diğerleri çiçekseverleri ağırlamaya başladı.
İrfan Özfatura
Etiketler : lale,lale festivali,
553988 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/553988.aspx
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