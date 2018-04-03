Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmanlı’nın temellerinin atıldığı Bilecik Söğüt’te bir grup vatandaş, ‘Diriliş Ertuğrul’un yayınlandığı çarşamba akşamlar kahvede buluşup diziyi izliyor. Kendilerinden geçen vatandaşlar dizidekiler gibi giyinip kılıç kuşanıyor.

"SANKİ DİZİDEKİLER DEĞİL BİZ SAVAŞIYORUZ"

Söğüt ilçesini yakından anlatan Diriliş Ertuğrul’a, Söğütlüler ayrı bir önem veriyor. Çarşamba gününü sabırsızlıkla bekleyen bir grup ilçe sakini, yeni bölümün yayınlanacağı akşam alp kıyafetleriyle kıraathanede buluşuyorlar. Alp kıyafetleri giyip diziyi seyrediyorlar. İbrahim Karakuluç, “Bu elbiseleri giyip o anı yaşıyoruz. Sanki dizidekiler değil de biz savaşıyoruz” dedi.