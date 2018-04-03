Kars’ta yağmurlu ve soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının eksi 5’e düştüğü kentte Nisan ayında lapa lapa kar yağdı.
Sabah erken saatlerde işlerine gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaştı. Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar Nisan ayında yağan kar altında selfie çekmeyi de ihmal etmedi.
Nisan'da lapa lapa kar yağdı
03.04.2018 - 08:29 | Son Güncelleme: 03.04.2018 - 08:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kars’ta sabah erken saatlerde başlayan ve lapa lapa yağan kar şaşırttı.
Kars’ta yağmurlu ve soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının eksi 5’e düştüğü kentte Nisan ayında lapa lapa kar yağdı.
Etiketler : kars,kar,nisan,
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