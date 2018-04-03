Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari Yüksekova’da yaşayan 7 yaşındaki Behtan İbiş’in evinde 4 sene önce talihsizlik sonucu bir yangın çıktı. Sobadan çıkan alevlerin bir anda evi sarması sonucu anne Leyla Bozan ve baba İmdat İbiş, çocuklarının alevlerin arasından alarak dışarıya çıkarttı. Yüzü ve kafası başta olmak üzere kolları yanan Behtan ambulansla hastaneye kaldırıldı. O günden itibaren çeşitli hastanelerde yanık tedavi gören Behtan’ın durumunu öğrenen Kafa Yüz ve Rekonstrüktif Cerrahi Vakfı Başkanı Op. Dr. Halil İbrahim Özkuş, ameliyatı üstlendi. Ailenin Şişli’deki özel bir hastaneye gelmesini sağlayan Op. Dr. Özkuş, dün ameliyatı gerçekleştirdi. Ameliyatla birlikte yüzündeki gerginliğin azalmasıyla yaşamının kolaylaştırılması hedeflenen 7 yaşındaki Behtan, okula gidip arkadaşlarıyla oynayabileceği günü bekliyor.

"AMELİYATI YILLARCA YAPILMASI GEREKİYOR"

Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. İbrahim Özkuş, “Hastamız Hakkari’den geldi. Kendisinin çok ciddi yanıklar var. Evlerinde bir yangın çıkmış, maalesef en fazla zarar gören Behtan olmuş. Bu sebeple Behtan’ın fonksiyonlarında bir takım eksiklikler ortaya çıkmış. Mesela ağzını tam olarak açamıyor ve kapatmıyor. Göz kapakları kapanmıyordu ama 2 sene önce ameliyat ettik şuan gayet iyi. Tabi Behtan’ın ameliyatları yıllar içerisinde yapılmak durumunda. Çünkü büyüdükçe eksik kalan fizyolojik problemleri tamamlanmak üzere ameliyat edilmesi gerekiyor. Bu sebeple bizim koyduğumuz deriler gelişimine ayak uyduramıyor. Dolayısıyla bu çekilmeler tekrarlamaya başlıyor” dedi.