Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya'nın güneybatısındaki Jerez yakınlarındaki Arcos de la Frontera'da Paskalya'yı kutlamak için boğaların sokaklara salındığı festivalde bir adam hayatını kaybetti. Orta yaşlardaki adam, kızgın boğa tarafından göğsünden ve baldırından boynuzlanarak ağır biçimde yaralandı. Hemen hastaneye kaldırılan adam tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

AKCİĞERİ DELİNDİ

Talihsiz adamın akciğerinin delindiği anlaşılırken, o anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Aynı hayvan tarafından yaralanan bir başka adamın ise hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı.

35 SENE SONRA İLK ÖLÜM

Festivalin 1784'ten beri düzenlenirken en son ölüm olayının 1983'te gerçekleşmişti.