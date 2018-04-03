Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde finans işleriyle uğraşan Melih S. (38), dün saat 15.00 sıralarında Fevzi Çakmak Caddesi’ndeki bir banka şubesinden çektiği 68 bin doları koyduğu çantayla aracına binip ayrıldı. Yolda çektiği paranın makbuzunu unuttuğunun farkına varan Melih S., geri döndü ve içinde 68 bin dolar bulunan çantayı araçta bırakıp tekrar bankaya girdi.

Bu sırada aracını park ettiği yerin çevresindeki üç kişiden ikisi çevreyi gözetlerken diğeri elinde parke taşıyla arabaya yaklaştı. Diğerleri de etrafında durup onu gizlemeye çalıştı. Bu sırada elindeki taşla otomobilin camını kıran kişi, içinde 68 bin dolar bulunan çantayı alarak kaçtı. Diğer iki arkadaşı da ters yöne doğru koşarak gözden kayboldu.

Melih S., otomobilinin başına geldiğinde içi para dolu çantanın çalındığını gördü. Çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine polis ekibi olay yerine sevk edildi. Polis, güvenlik kameralarından teşhis ettiği ve yabancı uyruklu olduğunu belirlediği şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

dün Melih S'ye (38) ait park halindeki otomobilin camını kırıp 68 bin doları çalanları yakalamak için çalışma Şüphelilerin Kocaeli'nin Gölcük ilçesine gittiği tespit eden polis, Gölcük Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli çalışma sonucu Peru uyruklu Cesar G. ve Nevardo A, Kolombiya uyruklu Jaiko E. ile Küba uyruklu Roberto R'yi çaldıkları paralarla kaçmaya çalışırken yakaladı. Bursa'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada 68 bin dolar, sinyal kesici ve peruk ele geçirildi.

TÜRKİYE’Yİ SEÇME NEDENLERİ: TOPLU PARA ÇEKME ALIŞKANLIĞI

Yakalanan şüphelilerin yapılan kimlik kontrollerinde 4’ünün de hırsızlık için Güney Amerika’dan geldikleri ortaya çıktı. Perulu Cesar G. ve Neberu A.Q.V. ile Kolombiyalı Jaiko E.R.C. ile Kübalı Roberto R. tercüman eşliğinde yapılan sorguları sırasında Avrupa’da toplu para çekme alışkanlığı olmadığı için Türkiye’ye geldiklerini söyledi. Hırsızlık için gemi ile Kuzey Atlantik Okyanusu’nu geçtikten sonra Cebelitarık Boğazı’nı geçip Akdeniz’e uzanan hırsızların 11 bin kilometre yol katedip Türkiye’ye ulaştıkları belirlendi. Şüphelilerin sabıkalı oldukları için havayolu yerine kaçak yolculuk yaptıkları deniz yolunu tercih ettikleri ortaya çıktı.