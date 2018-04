Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davadaki iddialara göre B.E. adlı kadın, geçen eylül ayında yurtdışından gelen misafirlerini ağırladıktan sonra yemek yedikleri restorandan ayrıldı. Misafirlerini Fatih'teki otellerine bırakan B.E., saat 01.00 sıralarında Beyoğlu'daki evine gitmek için Taksim'e geldi. Evine giden yol kapalı olduğu için Tepebaşı'na inen B.E., evine doğru yürümeye başladı. O sırada daha önce hiç görmediği ve adının daha sonra M.E. olduğunu öğrendiği bir kişiyi elinde alkol ile kaldırımın kenarında gördü. M.E., uzak bir mesafede olan B.E.'ye bakarken B.E. de kaldırımın diğer tarafına geçerek yürümeye devam etti. Yanından geçtiği sırada M.E üzerine idrarını yaptı. B.E. olayın şokuyla bağırınca M.E. olay yerinden kaçtı.

B.E.'nin bağırma sesini duyan esnaf, kaçmaya çalışan M.E.'yi yakaladı. Polisin gelmesi beklenirken suçunu itiraf eden M.E., yanlışlık olduğunu anlattı. M.E.'nin yalan söylediğini, çünkü olay yerinde ağaç olmadığını dava dilekçesinde anlatan B.E.'nin avukatı, "Davalı, polis geldikten sonra suçunu itiraf edercesine, 'Hayvanlık ettim, beni affedin' demiştir. Bir gece karakolda tutulan davalı daha sonra serbest bırakılmıştır.

Müvekkilimin elbisesi ise kanıt olarak Adli Tıp'a gönderilmiştir. Ardından sanık hakkında ceza davası açılmıştır" dedi.

Bu olaydan sonra müvekkili B.E.'nin uyku düzeni bozulduğunu dava dilekçesinde anlatan avukatı, geceleri tek başına sokakta yürümeyi bıraktığını ve halen bunun psikolojik travmasını yaşadığını belirtti. Dilekçede, "Müvekkilim 25 yaşında ve bekardır. Bu olaya maruz kalması itibarını zedelemiş ve içine kapanık biri haline gelmiştir.

Tekrar korku yaşamaktadır. Yaşadığı şehre güvensiz bakan müvekkilim yurtdışına yerleşmeye karar vermiştir. Müvekkilimin uğradığı manevi zararlar için 25 bin lira tazminata hükmedilmesini istiyoruz" dedi.

Kaynak: Sabah