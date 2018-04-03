Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da, kurdukları çağrı merkezinden kredi kartı aidatlarının iade edileceği ya da ödenmemiş sigorta poliçelerinin olduğu söylenerek icra takibiyle korkutulan binlerce kişiyi 1 milyon TL dolandıran çete çökertildi. Çetenin 2 milyon TL’lik vurgunu da önlenirken, çete elebaşı Aziz Tarhan K’nın vurgun paralarıyla lüks bir yaşam sürdüğü, daha önce 2 gece kulubünde ortak olduğu belirlendi.

"KREDİ KARTI VE AİDAT POLİÇESİ ÜCRETLERİ İADE EDİLECEK" DEMİŞLER

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan bir bilgi üzerine yaptığı araştırmaya göre, çete üyeleri, Kağıthane’de çağrı merkezi kurdu. Vatandaşlara kredi kartı aidatlarının iade edileceğini belirten SMS’ler gönderildi. Çete üyeleri, kendilerini Türk Asist Sağlık Hizmetleri, Türkiye Asist Hizmetleri çalışanı ya da hukuk bürosunda avukat olarak tanıttı. Aramalarda, kredi kart aidat ve sigorta poliçesi ücretlerinin iade edileceği söylendi. Bazı vatandaşlara da ödenmemiş sigorta poliçelerinin olduğu, ödenmemesi durumunda icra takibi başlatılacağı söylenip, korkutularak temin edilen bilgilerle banka kartlarından paraların çekildiği belirlendi.

1 MİLYON TL'LİK VURGUN

Çetenin iki yıl içinde Sanal POS’tan 2370 farklı kredi kartından 5154 çekim yapılarak yaklaşık 1 milyon TL vurgun yapıldığı belirlendi. Çetenin faaliyetlerinin deşifre edilmesi sırasında da 2 milyon TL’lik para çekimi engellendi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan tespitlerin ardından İstanbul ve Afyonkarahisar’da eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda çete elebaşı Aziz Tarhan K. Acıbadem’deki lüks evinde yakalandı. Operasyonda çete üyesi 12 kişi daha gözaltına alındı. Aramalarda 12 laptop, cep telefonları, sim kartlar, hafıza kartları, 28 bin 420 TL para, çok sayıda not defteri, sözleşme, poliçe, datalar ele geçti. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan elebaşı Aziz Tarhan K’nın da bulunduğu 5 kişi tutuklanırken, 8 kişi adli kontrol kararıyla serbest kaldı.