Edinilen bilgiye göre, Sadık Aşık (62) Yeni Mahalle Konukçu Sokak'taki bir pansiyonun 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybetti. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine emniyet ekipleri sevk edildi. Sadık Aşık’ın cansız bedeni savcının incelemesi sonrasında belediye ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Aşık’ın kesin ölüm sebebi otopsi sonrasında belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaldığı pansiyonda ölü bulundu
03.04.2018 - 16:30 | Son Güncelleme: 03.04.2018 - 16:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sinop’ta bir kişi, kaldığı pansiyonda ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Sadık Aşık (62) Yeni Mahalle Konukçu Sokak'taki bir pansiyonun 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybetti. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine emniyet ekipleri sevk edildi. Sadık Aşık’ın cansız bedeni savcının incelemesi sonrasında belediye ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler : Sinop,
554088 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/554088.aspx
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