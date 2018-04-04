Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhlas Haber Ajansı (İHA), TGRT Haber ve Türkiye gazetesi tarafından başlatılan ‘Çocuk parklarına güvenlik kamerası konulsun’ kampanyasına destek her geçen gün büyüyor. Kampanyamızın anne-babalar tarafından büyük rağbet görmesi akabinde Ankara Büyükşehir Belediye Meclis’nden çocuk parklarına kamera konulması konusunda karar çıkmış, olay ilk defa resmîleşmişti. Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu Belediyesi ise bu konuyu bir adım ileri götürerek bizzat uygulamaya soktu. Kampanya çerçevesinde sınırları içerisinde yer alan çocuk parklarına tek tek güvenlik kamerası taktıran belediye, drone’larla da oyun alanlarını havadan görüntülüyor. Bu kampanya sayesinde çocuk parklarının çok daha güvenli olacağını söyleyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay şunları söyledi:



İHLAS MEDYA’YA TEŞEKKÜR

“Kampanyaya biz de destek veriyoruz. Bizim yeni inşa ettiğimiz çok büyük bir mesire alanımız var. Yeşiltepe’de bulunan mesire alanımızı kameralarla donattık ve daha güvenli olmasını sağladık. Park ve bahçelerimizin tamamında benzer uygulamalar yapmak istiyoruz. Bu projeye öncülük ettikleri için İhlas Medya grubuna teşekkür ederim” dedi. Güvenlik kameraları sayesinde çocuk parklarının çok daha güvenli hâle geldiğini söyleyen ebeveynler de Dulkadiroğlu Belediyesine teşekkür etti.