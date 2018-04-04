Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Eminönü’nde “Emniyet 2. Şube” diye bilinen Vakıflar’a ait binayı başka kişilere kiraladığı ve sattığı söylenen Canyurt B., manşetimizde yer alan iddialara cevap verdi. “Kaçmadım, öyle bir şey yok” diyen şahıs, vakıf binasını başkasına kiraladığı iddialarını yalanladı. Canyurt B, “Elimde binaya ait sözleşmeler var. Normalde yurt dışından gelen iş adamlarının ihaleyle aldığı bu binanın müteahhitliğini yaptım. Tapusu bize ait olmayan bir yeri satmam söz konusu değil. Ticaret odasına kayıtlı, Resmî Gazete’de yayınlanmış belgeler bende mevcut. Binayı kiracı olarak kullanım haklarına sahibiz” dedi.

Dolandırıldığını söyleyen eski çalışanının kendisine komplo kurduğunu söyleyen Canyurt B. “Devlet büyükleriyle çekilmiş fotoğrafları kullandı” şeklindeki iddialar için de “Kimsenin adını kullanarak hareket etmedim. Devlet büyükleriyle fotoğraf çektirmek suç değil” diye konuştu. Esnaf ise mağdur olduklarını tekrarladı.



KİRACININ KİRACISI

Yetkililerden alınan bilgilere göre, Canyurt B, Vakıflar Genel Müdürlüğünden söz konusu binayı “otel yapacağım” diyerek üç yıllığına restorasyon karşılığı kiraladı. Ancak gerektiği gibi restorasyon yapmadan binadaki dükkânları kiraya vermeye başladı. Esnaf emlakçılar aracılığı ile Canyurt B’den kiraladıkları dükkânlara taşındı. Bazıları, tarihî binanın bölmelerinde restorasyon dahi yaptı.

Canyurt B’nin sözleşmeye aykırı davrandığını gören Vakıflar Genel Müdürlüğü harekete geçti. Canyurt B’nin şirketinin Kültür Varlıkları Koruma Kurulundan gerekli izinleri almadığı ve uygun tadilatı yapmadığı gerekçesiyle kira sözleşmesi feshedildi. Binayı Elibra İnşaat almış, Canyurt B. alt şirket olarak kiralamıştı. Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Fatih Kaymakamlığına yaptığı başvuru ile iş hanının boşaltılması sağlandı. Canyurt B. ise mahkemeye başvurarak yürütmeyi durdurma kararı aldı. Mahkeme, tek taraflı sözleşmenin olamayacağına hükmetti. Kaymakamlık temyize gitti. Bu arada iş hanında yer kiralayan esnaf mağdur oldu. Önce belediyede, ardından da Vakıflar Genel Müdürlüğünde yetkililerle görüşen esnaf, şahsın binayı kiraya vermeye yetkili olmadığını öğrendi. Dolandırıldıklarını iddia eden mağdurlar, bir daha Canyurt B. ile görüşemedi.

Onlardan biri olan esnaf Mehmet Oğuz Küpeli “Biz buraya emlakçı aracılığıyla geldik. Binada uzun zamandır tadilat çalışması vardı. Adamın elinde kira sözleşmeleri gibi birçok belge bulunuyordu. Biz bunlara inandık, kontrat yaptık. Ama sonradan bunun geçerli olmadığını öğrendik. Biz belediyeden ruhsat alamayınca Vakıflar’a ulaştık. Onlar binanın mühürlü olduğunu, burada kiracılık yapanların işgalci gibi gördüklerini söylediler. Benim buradaki zararım 200 bin lira civarında” şeklinde konuştu.



EMİNÖNÜ’NE BİLE GİTMEDİM

Bu arada mağdurlar, Canyurt B’nin 15 Temmuz gazisi kardeşi Haşim B’yi kullandığını iddia etmişti. Açıklamada bulunan Haşim B. “Haberde ismim geçiyor. Kardeşimle bir yıldır görüşmüyorum. İlgili şirketle resmî, gayriresmî hiçbir ilgim yok. Binayı kiralayanların hiçbirini tanımam. Bugünkü yaptığım araştırmada binanın Bozdemir İnşaat tarafından resmî olarak üst mahkeme kararıyla Vakıflar’dan kiralamış olduğu kabul edilmiştir. Adımın 15 Temmuz ile ilgili geçirilmesi çok esef verici. Ben bir yıldır Eminönü’ne dahi gitmiş değilim” diye konuştu.