Antalya Limanı serbest bölgede bir tekne imalathanesinde yangın çıktı. Tekne imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına çok sayıda itfaiye aracı ile müdahale ediliyor. Liman bölgesinin tamamen dumanların kapladığı yangında ölü ve yaralının olmadığı ve söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Antalya'da korkutan yangın
04.04.2018 - 10:01 | Son Güncelleme: 04.04.2018 - 10:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'da bir tekne imalathanesinde yangın çıktı. Yangına ekipler müdahale ediyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : antalya,yangın,
554216 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/554216.aspx
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