Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

6 Temmuz'da Suriye uyruklu Ali Dünya, inşaat işçisi babası Muhammed Dünya ve üvey annesi Fatima Şukri tarafından su hortumuyla dövüldü. 7 Temmuz sabahı Ali'yi uyandıramayan üvey anne ve baba, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, çocuğun öldüğünü belirledi. Olayın ardından gözaltına alınan küçük Ali'nin babası ve üvey annesi, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.



HORTUM DARBELERİ SONU OLDU

Olayı soruşturan Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianamede, çiftin Ali Dünya'yı uzun süredir su hortumu ile dövdüğü, son olarak baba Muhammed Dünya'nın 5 Temmuz gecesi, üvey anne Fatima'nın da 6 Temmuz sabah saatlerinde çocuğa hortumla vurduğu belirtildi. İddianamede, küçük Ali'nin aldığı darbelerle yaşamını yitirdiği vurgulandı. Savcı, anne babasın uzun süredir küçük Ali'yi dövdüklerini ve bu nedenle ölümüne neden olduklarını, çocuktaki yaraların sayısı ve nitelikleri göz önüne alındığında, öldürme kastıyla hareket ettiklerinin anlaşıldığını belirterek, 'Canavarca hisle çocuğu öldürmek' suçundan her iki sanık hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istedi.



"ÖLÜM SEBEBİ BEYİN KANAMASI"

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasına tutuklu sanıklar Fatima Şukri ve Muhammed Dünya ile avukatları ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Pınar Melli katıldı. Duruşma savcısı, Adli Tıp Raporu'na göre çocuğun, 'kafa travmasına bağlı beyin kanaması' sonucu öldüğünü belirterek, 2 sanığın da cezalandırılması talep etti. Tutuklu sanık Fatima Şukri tercüman aracılığıyla, önceki savunmalarını tekrar edip, küçük çocuğu babası Muhammed Dünya'nın dövdüğünü, öldüğünde de kendisine "Kimseye haber verme, verirseniz cezaevine girerim" dediğini ileri sürdü. Sanık Muhammed Dünya da tercüman aracılığıyla verdiği ifadesinde, sabah işe gittiğinde oğlunda bir rahatsızlık olmadığını öne sürdü, "Bir sıkıntısi olsaydı hastaneye götürürdüm" dedi. Sanık avukatları da müvekkillerin suçu işlediğine dair delil olmadığını öne sürerek tahliyelerini talep etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Pınar Melli ise sanıklardan şikayetçi olduklarını ve cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Muhammed Dünya ve Fatima Şukri'ye 'kasten yaralama suretiyle ölüme yol açma' suçundan 14'er yıl hapis cezası verdi. Sanıkların suç işleme eğilimi ve herhangi bir pişmanlık göstermemeleri nedeniyle cezada indirim yapılmadı.