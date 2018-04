Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her büyük projeye “Ağaçları katlediyorlar” bahanesiyle karşı çıkan CHP, bu sefer kendi suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. CHP’nin yönettiği Bursa Mudanya Belediyesinin, zeytinlik alanlarını ‘katakulli’ ile arsaya dönüştürdüğü ortaya çıktı. İktidar olduğu 7 Şubat 1939’ta “Zeytinlikleri Koruma Kanunu” çıkaran CHP, bu güne kadar hiç değiştirilmeyen yasayı kendisi delmiş oldu. Cumhuriyet Savcılığına, Mudanya’da, belediye encümeni kararıyla zeytinlik alanların vasıf değiştirilerek araziye çevrildiği yönünde suç duyurusunda bulunuldu. Savcılığa sunulan dosyada, Belediye Meclisinde, 2008-2017 yılları arasında 612 adet zeytinlik alanda 51 parsele konut izni çıktığı belirtildi. Ayrıca meclisin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün hiçbir görüşünü almadığı ifade edildi. Bu suçlamaların ardından Cumhuriyet Savcılığı, İçişleri Bakanlığından konuyla ilgili ön inceleme başlatmasını talep etti. Bakanlık da 4 kişilik bilirkişi heyeti oluşturarak, ilçeye gönderdi. Bölgede inceleme yapan heyet, 107 parselin, 3 bin 537 sayılı Zeytin Yasasına aykırı şekilde arsaya dönüştürüldüğünü tespit etti ve raporu İçişleri’ne sundu. İddiaları doğrulayan rapor sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, soruşturmaya ona verdi. Böylelikle “Bir karış alanı dahi imara açmadık” diyen Başkan Hayri Türkyılmaz ile birlikte eski belediye başkanları Hasan Aktürk ve Erol Demirhisar’ın da aralarında bulunduğu 28’i eski 53 meclis üyesinin yargılanmasının önü açıldı. Öte yandan Mudanya İnisiyatif Grubu üyesi Eyüp Araz, zeytinliklere yapılan yüzlerce konutun yıkılabileceği ve binlerce vatandaşın her an mağdur olabileceğini söyledi.