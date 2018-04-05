Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de Kelli Rowlette adlı bir kadın, Ancestry.com (Soyağacı.com) adlı internet sitesine DNA'sını göndermesiyle gerçek babasının farklı biri olduğunu öğrendi. Meğer babası, annesine tüp bebek tedavisi uygulayan doktormuş.

DOKTORDAN ETİK DIŞI DAVRANIŞ

Gerald E. Mortimer adlı doktorun, etik dışı davrandığını öğrenen aile doktor aleyhine dava açtı. Amerikan basının gündemine düşen davada Kelli Rowlette adlı 36 yaşındaki kadının Ancestry.com internet sitesinden gelen sonuçlara önce inanmadığı aktarılıyor.

TAŞINILIRKEN AĞLAMIŞ

Bu yüzden Rowlette, Ancestry.com'dan gelen sonuçlarda 800 kilometre uzakta yaşayan bir doktorun adının babası olarak çıkmasını internet sitesinin güvenilmezliğine yoruyor ve bunu annesi Sally Ashby'ye anlatıyor. Ancak anne Ashby, doktorun adını görünce gerçeğin ne olduğunu anlıyor. Anne Ashby, sonraki yıllarda da doktoru olmaya devam eden Mortimer'ın, aile olarak Washington'a taşınma kararı aldıklarında ağladığını anımsıyor ve doktorun kızının babası olduğunu bildiğini anlıyor. Çift daha sonradan boşanmış olduğu için anne Ashby, bu durumu eski eşi Howard Fowler'a anlatıyor. Dava dosyasına göre bu gerçeği öğrendikten sonra yıkılan çift, kızlarına şüphelendikleri bu durumu anlatmamaya kararı veriyor.

DOĞUM BELGESİNİ BULUYOR

Ancak birkaç ay sonra Kelli Rowlette, eşyaları arasında gezinirken doğum sertikasını buluyor ve sertifikada doğumu gerçekleştiren doktor olarak Mortimer'ın imza attığını görüyor. Rowlette bu ismin DNA test sonucunda çıkan doktorla aynı isim olduğunu görünce durumu anlıyor, şoke olmuş bir biçimde anne ve babasını arıyor. Dava dosyasında ailenin bu durumdan büyük bir yara aldığı ve derin bir sarsıntı geçirdiği aktarılıyor

'BEKLENMEDİK BAĞLANTILAR'

Doktor Mortimer'a dava kapsamında yöneltilen suçlamalar arasında tıbbi ihmal, sahtekarlık, ihmalkarlığından ötürü duygusal sıkıntıya yol açmak ve sözleşmeyi ihlal etmek suçlamaları yöneltildi. Ancestry.com internet sitesi ise davayla ilgili Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada 'en doğru sonuçları insanlara sunmaya çalıştıklarını ancak bazen bunun beklenmedik bağlantılara yol açabileceğini' söyledi.