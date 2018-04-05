Sabah saatlerinde metrobüs ile işlerine gitmek isteyen vatandaşlar, oluşan metrelerce metrobüs kuyruğuyla şaşkına döndü. Yenibosna ile Şirinevler arasında yoğunluktan oluşan kuyruk vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kuyruk nedeniyle yol adeta metrobüs parkına dönerken, bazı vatandaşlar metrobüsten inerek yollarına devam etti. Metrobüs kuyruğu halen devam ediyor.
İstanbullular metrobüs kuyruğuyla şoke oldu
05.04.2018 - 09:28 | Son Güncelleme: 05.04.2018 - 09:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da sabah saatlerinde işlerine giden vatandaşlar, oluşan metrobüs kuyruğuyla şaşkına döndü.
Etiketler : metrobüs,trafik,
554392 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/554392.aspx
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