Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulamak için aşağıda belirttiğimiz linke tıklayabilirsiniz. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto, büyük ikramiyeler vermesinin ardından herkesin umut kapısı oldu. Süper Loto oynamak için halk bayii önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Geçen hafta Süper Loto'nun devretmesinin ardından gözler bu haftaki Süper Loto sonuçlarına yöneldi. İkramiye büyük olunca "Süper Loto ne zaman çekiliyor? Süper Loto kaçta çekilecek?" sorusunu yazmadan edemedi.

05 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

GEÇEN HAFTA KİMSEYE SÜPER LOTO ÇIKMADI

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişinde geçen hafta büyük ikramiyeyi kazanan olmadı. Birinci devrini gerçekleştiren Süper Loto’da 5 bilen 93 talihli 5 bin 826 lira 25 kuruş, 4 bilen 4 bin 535 talihli 128 lira 15 kuruş ve 3 bilen 77 bin 26 talihli de 13 lira 5 kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Çekilişte talihlilere toplam, 2 milyon 128 bin 190 lira 80 kuruş ikramiye dağıtımı yapıldı. Kamuya KDV olarak 1 milyon 538 bin 23 lira 42 kuruş aktarım yapıldı.

SÜPER LOTO’DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Süper Loto çekilişlerinde en fazla çıkan sayılar; 2, 17, 35, 40, 41, 44, 47, 48, 51 ve 54’tür. Çekiliş sonucunda en az çıkan sayılar ise; 7, 11, 27, 28, 42, 52

SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Süper Loto çekilişi sonucunda 3, 4, 5 ve 6 bilen talihliler ikramiye kazanır. İkramiye kazanan talihlilerden;

3 bilenler ve 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilenler loto bayilerinden ya da Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

6 bilenler ve büyük ikramiye kazanan talihliler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilirler.

Çekiliş sonucunda kazanılan ikramiyelerin bir yıl içerisinde alınması gerekir. Bir yıl sonunda alınmamış olan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve bu ikramiyeler için ödeme yapılmaz.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto çekilişlerine 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar Katılmış olsalar bile ikramiye verilmez. Süper Loto çekiliş kuponu, 6 kolondan oluşur. Her kolonda da 1’den 54’e kadar sayılar bulunur. Kolonlardan 6 tane sayı seçilip işaretlenerek kolonlar doldurulur. Doldurulan, oynanan her kolon için ücret ödenir.



Çekiliş için oynanan kolon iptal edilmek istendiğinde, kolonun altında bulunan ‘İptal’ kutucuğunun işaretlenmesi yeterlidir. Oynanan sayılar için, kuponun sol tarafında bulunan çoklu çekiliş seçeneği kullanılarak da 2, 3 ve 4 çekiliş için aynı sayıların oynanması sağlanabilir.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Milli Piyango İdaresi tarafından çekilen Süper Loto 5 Nisan Perşembe günü saat 21.00'da çekilecek