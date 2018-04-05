Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi birinci etapta bulunan bir kağıt ambalaj fabrikasında yangın çıktı. Tüm fabrikayı saran yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Dumandan etkilenen 8 kişinin hastaneye kaldırıldığı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.