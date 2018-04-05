Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi birinci etapta bulunan bir kağıt ambalaj fabrikasında yangın çıktı. Tüm fabrikayı saran yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Dumandan etkilenen 8 kişinin hastaneye kaldırıldığı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın çıktı
05.04.2018 - 17:28 | Son Güncelleme: 05.04.2018 - 17:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi birinci etapta bulunan bir kağıt ambalaj fabrikasında yangın çıktı.
Etiketler : Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi,
554464 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/554464.aspx
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