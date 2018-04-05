Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Alamettin ahallesinde bir arazide park halindeki otomobilin içinde iki kişi silahla vurularak öldürüldü.
Kayseri’de iki kişi otomobilin içinde silahla vurularak öldürüldü
05.04.2018 - 20:25 | Son Güncelleme: 05.04.2018 - 20:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri’de park halindeki otomobilin içinde iki kişi silahla vurularak öldürüldü.
Etiketler : kayseri,otomobil,cinayet,
554476 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/554476.aspx
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