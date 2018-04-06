Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hastanede dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın hastanenin dış cephesini sardı. Hastane içinde büyük panik yaşandı. Tedavi gösteren hastalar tahliye edildi. Yangın sırasında hastane içinde yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir başka cep telefonu kamerası görüntünde ise itfaiyenin yangına hastane içinden ulaşması yer alıyor.

Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bu sabah randevusu olan hastalar çevre hastanelere yönlendirildi. Acil kliğini ve tüm klinikler hasta giriş ve çıkışlarına kapatıldı. Hastaneye gelen olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Randevusu olan ve hastaneye gelen bir vatandaş, “Randevum vardı. Görevliler diğer ek binaya gönderdiler. Geçici olarak hizmet verilmediğini söylediler” dedi.