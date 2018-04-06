Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir ilkokulda düzenlenen 'Beslenme Dostu Okul' sertifika törenine katılan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, ilkokul öğretmeninin hatırlatılması üzerine gözyaşlarına hakim olamadı. Kemik erimesine karşı peynir önerisinde bulunan Karatay, "En sağlıklı protein, en sağlıklı yağ ve en sağlıklı kalsiyum kaynağıdır. Peynir yiyen bir ülkede, peynirle beslenen kişilerde osteoporoz (kemik erimesi) olmaz" dedi.

GÖZYAŞLARINI TUTUMADI

Karatay, kooperatifte öğrenci Başak Ezdemir'in, 'ilkokulu hangi okulda, hangi şehirde okudunuz ve ilk okul öğretmeninizi hatırlıyor musunuz?' sorusu üzerine bir süre duraksayarak, gözyaşlarına hakim olamadı. Karatay, "İlkokulu Elazığ'da okudum. Atatürk İlkokulu mezunuyum. Öğretmenim de çok sevdiğim, nur içinde yatsın Kerim Köse'dir. Hiç insan öğretmeninin adını unutur mu? Beni ağlatmayın çocuklar, ben zaten duygusalım" şeklinde cevap verdi.

"KİBRİT KUTUSUNA SAVAŞ AÇMIŞ İNSANIM''

Ezine peyniri ile ilgili görüş ve düşüncelerini anlatan Prof. Dr. Canan Karatay, "Ezine peyniri şirden mayayla yapılan en sağlıklı beyaz peynirdir. Ezine peyniri tam yağlı, tam kaya tuzuyla yapılan ve de 6 ay mayalanması doğal olan en sağlıklı peynirdir. İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Ben avuç içi kadar diyorum, Niçin avucunuz içi kadar diyorum çünkü kibrit kutusuna savaş açmış insanım. Kibrit kutusu kadar peynir yiyin demekten Türkiye'yi, Türk insanını besinsiz bıraktılar. Onu söylüyorum. Onun için tam yağlı çok önemli. Çünkü tam yağlı demek, işte koyun ve keçi sütünden yapılıyor. Onların yağı da hayvansal yağ, en sağlıklı yağdır. İşlenmemiş olduğu zaman o yağda da 30 türlü yağ bulunur. Hayvansal yağın içinde de Omega-3, Omega-6, Omega-9 vardır. Bir hayvansal yağın içinde sayamadığımız kadar 30 türlü yağ çeşidi vardır" diye konuştu.

''PEYNİR EN SAĞLIKLI PROTEİN, YAĞ VE KALSİYUM KAYNAĞIDIR''

Karatay, daha sonra öğrencilerle birlikte Ezine peynirinin tadına baktı. Herkese peynir yemeleri tavsiyesinde bulunan Karatay, "En sağlıklı protein, en sağlıklı yağ ve en sağlıklı kalsiyum kaynağıdır. Peynir yiyen bir ülkede, peynirle beslenen kişilerde osteoporoz (kemik erimesi) olmaz. Türkiye'de sende osteoporoz var diye senelerce hanımlara hormonlar, ilaçlar verildi. İşte efendim bu peynir hepsinin yerine geçer. Hanımlarda beylerde, osteoporozu önlemek için bol bol yiyin diyorum. Osteoporoz, kemik erimesidir. Kemik erimesi, diz ağrıları ve eklem ağrılarını önlemek için bol bol peynir yiyerek önlemiş olursunuz. Çünkü aynı zamanda da doğal probiyotiktir. 6 ay süreyle bekletildiği zaman en doğal probiyotiktir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Hazmı güçlendirir. Eğer bir hazımsızlığınız varsa oturup bilmem ne ilacı alacağınıza iki dilim, iki lokum Ezine peyniri yiyin hemen şişkinliğiniz geçer" dedi.