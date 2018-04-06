Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün akşam saatlerinde, Gaziosmanpaşa'daki Taksim İlkyardım Hastanesi'nde çıkan büyük yangının nedeni belli oldu.

ISITICIYI CAMDAN DIŞARI ATMIŞ

İlk belirlemelere göre bir kişinin alev alan su ısıtıcısını camdan dışarı atması sonucu dış cephe tutuştu ve alevler birden bire tüm binayı sardı.

7 SENE ÖNCE DE YANMIŞTI

Alevler içinde kalan Gaziosmanpaşa 'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 26 Eylül 2011 tarihinde de yangın çıkmıştı. Alevler o zaman inşaat halinde olan hastanenin büyük bir bölümünde hasara yol açmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık Bakanlığı yetkilileri yangın ile ilgili soruşturma başlatmıştı. Langında ölü ya da yaralı olmaması tek teselli konusuydu.