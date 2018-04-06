Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya, Samsun, Denizli, Ordu, Bursa, Malatya ve Aydın'da, "örgüt faaliyeti kapsamında yasa dışı bahis oynatmak" suçunu işledikleri tespit edilenlere yönelik operasyonda adliyeye getirilen 17 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı.

Nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli daha sağlık kontrolünden geçirilerek Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Operasyon kapsamında şu ana kadar 15 kişi tutuklandı.

Firari şüphelileri yakalama çalışmaları ise sürüyor.

- Operasyon

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya, Samsun, Denizli, Ordu, Bursa, Malatya ve Aydın'da, "Örgüt faaliyeti kapsamında yasa dışı bahis oynatmak" suçunu işledikleri tespit edilenlere yönelik operasyon düzenlenmişti.

Ekiplerin, 6 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucu, 15 ilde 23-28 Mart tarihlerinde, belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği "ofsayt" adı verilen operasyonda, yasa dışı bahis sitesini kurup, yönettikleri tespit edilen şüpheliler yakalanmıştı.

Şüphelilerin suçtan elde ettikleri tespit edilen, Adana'da bir akaryakıt istasyonu ve bir restoran, İzmir'de 3 ambalaj fabrikası, bir gayrimenkul firması, İstanbul'da bir inşaat şirketi ve bir kıymetli madenler şirketi, Aydın, Muğla ve Eskişehir'de birer gece kulübü, toplamda yaklaşık 109 milyon 755 bin lira değerinde 64 gayrimenkul (ev, tarla, arsa), 54 motorlu taşıt ve 10 şirkete el konulduğu, şirketlere kayyum atandığı bildirilmişti.

Ayrıca operasyon kapsamında yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen şüphelilere yaklaşık 5 milyon lira idari para cezası uygulanacağı belirtilmişti.