Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da yaşayan Mustafa Nimetoğlu (35), mirasçısı olduğu Şanlıurfa'nın tarihî mekânı olan Balıklıgöl platosundaki Halilürrahman Medresesindeki yüzde 9'luk olan 62 metrekare olan hissesini, 'arsa' adı altında satılığa çıkardı. Bir internet sitesine ilan veren Nimetoğlu, hissesini 9 milyon liraya satacağını duyurdu. İlanı görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Nimetoğlu, ilanla ilgili olarak "Dünyevi değil, uhrevi değeri çok daha fazladır" diye yazdı. Nimetoğlu'na aynı isimdeki akrabası eczacı Mustafa Nimetoğlu'ndan tepki geldi. Buranın dedelerinden miras kaldığını belirten Nimetoğlu, söz konusu hissenin izaleişüyu (ortaklığın giderilmesi) durumunda olduğunu belirterek, "Mahkeme kararıyla satılır" dedi.