Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Boğazı'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu yakası tarafında ticari bir gemi dümeni kilitlenince yalıya çarptı. Kaza sonrası Boğaz gemi trafiğine kapatıldı.

HEKİMBAŞI YALISINA ÇARPTI

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından geçen yük gemisi dümeni kilitlenince sürüklenerek Beylerbeyi tarafında bulunan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı.

YALIDA AĞIR HASAR OLUŞTU

Olay yerine ekipler sevk edildi. Yalıda ağır hasar oluştu. Olay yerinde ölü veya yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Kaza sonrası Boğaz gemi trafiğine kapatıldı.