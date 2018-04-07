Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Hasalan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali P.(42) yönetimindeki 06 FH 8622 plakalı kamyon ile Turgay Türkay (34) yönetimindeki 45 SC 1097 plakalı motosiklet seralar mevkisinde çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Turgay Türkay, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.