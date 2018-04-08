Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Sarımsaklı'dan Ayvalık'a giden Gözde Çam (20) yönetimindeki 10 BEY 19 plakalı otomobil, Sefa Çamlık Mahallesi Çamlık Koyu mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki üstünde elektrik trafosu bulunan beton direğe çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Çam ile otomobilde bulunan İbrahim Alper Yavaş (20) ve Mert Artur'un (22) araç içinde sıkışarak hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri de 3 gencin cansız bedenlerini uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkardı. Kazayı duyarak olay yerine gelen gençlerin yakınları sinir krizi geçirdi. Gençlerin cesetleri otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken trafoyu taşıyan ve yıkılma tehlikesi olan beton direk de vinç yardımıyla yerinden söküldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.