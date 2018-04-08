Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birçok yerden gelen modifiye araç tutkunları, yeni kurulacak derneğinin tanıtım toplantısında bir araya geldi. Tanıtım toplantısına Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik ve çok sayıda davetli katıldı. Pist16 kurucu başkanı Mustafa Aşık, “Yenişehir’imizi modifiye aracın başkenti yapmak için yürekleri sevgi dolu temiz arkadaşlarımızla bir araya gelerek çıktığımız bu yolda bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum. Modifiye araç tutkunları olarak dernekleşme için çalışmalarımız başladı. Bu yeni oluşuma Türkiye’nin birçok noktasından iştirak olacak” diye konuştu.

Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin her zaman yanındayız. İlçemizdeki modifiye araç seven kardeşlerimizin bir araya gelerek yaptıkları bu çalışmalar bizleri mutlu etti. Kendilerine başarılar diliyorum” dedi.