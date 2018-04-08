Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

WWF Türkiye yaban hayatı uzmanı Ahmet Kütükçü, “20 milyon insanın yaşadığı ve yeşil alanları hızla azalan İstanbul gibi bir metropolde vahşi kurtları görmek çokbüyük bir şans. Bulgaristan’dan gelen bu genç kurtları bir daha göremeyebiliriz. Bulgaristan’ın sınıra yüksek çitler germesi, kurtların geçişini de engelleyecek. Zaten Trakya’ya geçen kurtlar üremeye fırsat bulamadan öldürülüyor” dedi.

KURTLARI ZEHİRLİYORLAR

Trakya’daki kaçak avcıların kurtlar kadar akkuyruklu kartal gibi türler için de büyük tehdit olduğunu belirten Kütükçü şunları söyledi: “Yaşam alanlarının insan etkisiyle parçalanması da bu türler için en büyük tehditlerden biri. Yaşam alanlarına bırakılan zehirler kurtları yok ediyor. Tüm İstanbullular doğanın verdiği bu şansı kullanmalı ve kurtların yaşam alanı bulması sağlanmalı. Kurtların varlığı, bulunduğu ekosistemin halen sağlıklı olduğunun göstergesi. Kurtların korunması İstanbul’un korunmasıdır.”