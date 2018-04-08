Edinilen bilgiye göre, Dursunbey-Balıkesir yolunda Dursunbey istikametinden Balıkesir'e seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobilin, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Şarampole yuvarlanan araçta bulunan 4’ü ağır 5 kişi yaralandı. Yaralıların yardımına ise yoldan geçen diğer vatandaşlar koştu.
İlk müdahaleleri vatandaşlar tarafından yapılan yaralılar ambulanslarla Balıkesir Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Otomobil takla attı: 5 yaralı
08.04.2018 - 17:41 | Son Güncelleme: 08.04.2018 - 17:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir’de kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü ağır 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Dursunbey-Balıkesir yolunda Dursunbey istikametinden Balıkesir'e seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobilin, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Şarampole yuvarlanan araçta bulunan 4’ü ağır 5 kişi yaralandı. Yaralıların yardımına ise yoldan geçen diğer vatandaşlar koştu.
Etiketler : Balıkesir,
554983 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/554983.aspx
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