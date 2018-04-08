Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Trabzonspor Kulübü'nün 73. Genel Kurulu'nda başkanlık için Ahmet Ağaoğlu ve Metin Kaya yarıştı. 7 bin 578 üyenin oy kullanma hakkı bulunduğu genel kurulda bin 690 kişi oy kullandı. Başkan adaylarının 16 sandıkta yarışırken, açılan 8 sandıkta Ahmet Ağaoğlu 955, diğer aday Metin Kaya ise 90 oy aldı. Bu durumda açık ara önde olan Ağaoğlu, diğer sandıklardan çıkacak sonuçları beklemeden seçimi kazanmayı garantilemiş oldu.