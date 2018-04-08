Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Trabzonspor Kulübü'nün 73. Genel Kurulu'nda başkanlık için Ahmet Ağaoğlu ve Metin Kaya yarıştı. 7 bin 578 üyenin oy kullanma hakkı bulunduğu genel kurulda bin 690 kişi oy kullandı. Başkan adaylarının 16 sandıkta yarışırken, açılan 8 sandıkta Ahmet Ağaoğlu 955, diğer aday Metin Kaya ise 90 oy aldı. Bu durumda açık ara önde olan Ağaoğlu, diğer sandıklardan çıkacak sonuçları beklemeden seçimi kazanmayı garantilemiş oldu.
Trabzonspor yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu Oldu
08.04.2018 - 18:47 | Son Güncelleme: 08.04.2018 - 18:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzonspor’un yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu.
Etiketler : Trabzonspor,yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu,spor haberleri,
554986 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/554986.aspx
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