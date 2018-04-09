Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fikret Çengel ADANA



Adana sokakları “Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı” ile rengârenk oldu. Türkiye’nin ilk ve tek karnavalı olma özelliğine sahip etkinliğe yüz binlerce kişi katıldı. Baharı habercisi portakal çiçeklerinin kokuları eşliğinde karnaval coşkusunu yaşayanlar, kenti büyük bir şölen alanına çevirdi. 6’ncı defa düzenlenen karnavalda, simge hâline gelen kortej geçişi, bu yıl Merkez Park’ta gerçekleşti. Aylar öncesinden hazırlık yapanlar kortejde, giydikleri kıyafet ve aksesuarlarla dikkat çekti. Kostüm Tasarım Yarışması da büyük bir heyecana sahne oldu. Yarışmada, fütüristik moda anlayışı ile karnavalın ruhunu yansıtan kostümler arasından İstanbul’dan gelen Gülşah Çiftçi Konak birinci oldu. Karnavalın fikir önderi olan Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, “1 buçuk milyon kişinin katıldığı söyleniyor. Karnaval büyük boyutlarda turizm hareketi getirdi. Her yıl 80-85 milyon liralık ekonomi oluşuyor. Komşu şehirleri de sayarsak bu rakam 100 milyon TL’yi buluyor.