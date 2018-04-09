Ailenin avukatı Nazlı Selek “İçeride tarihî değeri olan eşyalar var. Yapının kendisi de birinci sınıf tarihî eser. Anıtlar Kurulundan izin alınmadan içeriye giremiyoruz. Bazı eşyaları da çıkarmak mümkün olamıyor. Oradan herhangi bir eşya çıktığı zaman yapının aniden çökme riski söz konusu. Hatta binayı kuvvetli dalgalar da sarsıyor” diye konuştu. Selek hukuki sürecin başlatıldığını, sorumluların cezalandırılması için başvurular yapıldığını dile getirdi. Yalıda oluşan zararı geminin sahibiyle sigorta şirketinin ödeyeceği öğrenildi.
Zararı gemi sahibi ve sigorta ödeyecek
09.04.2018 - 02:59 | Son Güncelleme: 09.04.2018 - 03:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malta bayraklı “Vitaspirit” adlı geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’nda hasar incelemesinin yapılabilmesi için Anıtlar Kurulundan izin bekleniyor.
Etiketler : gemi kazası,yalı,
555017 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/555017.aspx
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