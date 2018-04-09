Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ailenin avukatı Nazlı Selek “İçeride tarihî değeri olan eşyalar var. Yapının kendisi de birinci sınıf tarihî eser. Anıtlar Kurulundan izin alınmadan içeriye giremiyoruz. Bazı eşyaları da çıkarmak mümkün olamıyor. Oradan herhangi bir eşya çıktığı zaman yapının aniden çökme riski söz konusu. Hatta binayı kuvvetli dalgalar da sarsıyor” diye konuştu. Selek hukuki sürecin başlatıldığını, sorumluların cezalandırılması için başvurular yapıldığını dile getirdi. Yalıda oluşan zararı geminin sahibiyle sigorta şirketinin ödeyeceği öğrenildi.