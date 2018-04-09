Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Sizin için dünyanın en değerli varlığı çocuğunuz... Onu bir başkasına verir misiniz? Büyütsün, terbiye etsin, alışkanlıklarını düzenlesin, kendi geleneklerini öğretsin... Sizin işiniz bittiğinde, yoğunluğunuz yerini sakinliğe bıraktığında ise geri dönsün çocuğunuz!..

Elbette vermezsiniz. En kıymetlinizi asla kimselere vermezsiniz ama günümüzde milyonlarca anne ve baba, bir başkasına vermekten daha kötü bir şey yapıyor çocukları için. Onu hiç bilmedikleri dünyanın içine itiyor. O dünya, internet ve televizyon. Daha bebekliğinden itibaren ‘yemek yemiyor’ diye televizyonun karşısına oturtuyor. Yaramazlık yapmasın, gürültü çıkarmasın, misafiri rahatsız etmesin diye odasında internette sınırsızca istismar edilmesine göz yumuyor. En tehlikeli yanlışları ‘doğru’ diye öğrenmesine, en zararlı alışkanlıkları ‘vakit geçirme’ olarak görmesine işte ‘beni rahat bırak’ diyen anne babalar sebep oluyor. O anne ve babaların işlerindeki yoğunluk bittiğinde, çocuklarını yanında istediklerinde ise her şey için çok geç oluyor. Çünkü o çocukları o ebeveyn değil te-levizyon ve internetin ‘korkunç’ gerçekleri yetiştirmiş oluyor. Bu yüzden gelin daha ilk günden karar verin. Çocuğunuzu kendiniz mi büyütüp yetiştireceksiniz, başkasına mı vereceksiniz?! “Bu da soru mu; elbette kendim büyüteceğim” diyorsunuz değil mi?

Anneler, işte bunu yapın

¥ Bebeği sakinleştirecek olan, karşısından geçen renkli resimler değil, annesinin şefkati ve sıcaklığıdır. Onu sakinleştirmek için sarılın.

¥ İşiniz çok olabilir, yoğun olabilirsiniz ama ona mutlaka o yoğunlukta zaman ayırın.

¥ Çocuk gözünü ayırmadan ekrana bakıyorsa, beyni gelişmiyor, geriliyordur; dikkat edin, ekranın karşısından alın.

¥ Televizyon, tablet gibi cihazlarla çok fazla ve kontrolsüz baş başa bırakılan bebeklerde konuşma gecikmesi çok sık görülüyor. Onunla bolca konuşun. Anlamayacak yaşta olsa da masallar okuyun, anlatın.

¥ Renkli ekran müptelası olan çocuk, diğer çocuklarla iletişimde de problem yaşıyor. Hırçın ya da içine kapanık olabiliyor. Bu durumda mutlaka yardım alın.

¥ En önemlisi de bebeğinizi, çocuğunuzu asla o renkli ekranın karşısında tek başına bırakmayın ki, müptelalık hâlini alan büyük problemler dizisiyle sonraki yaşlarda uğraşmak zorunda kalmayın.