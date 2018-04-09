Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü markaların tasarımcıları ayakkabıda renk yelpazesini sınırsızca genişlettikleri gibi modellere de hareket katmış. Mesela fiyonk ve bağcık, ayakkabının da vazgeçilmezi olmuş durumda. Pudra pembe, gümüş gri ve altın sarısı gibi renklerdeki ‘sneaker’ tabir edilen ayakkabılar, her tarzla kullanılabiliyor. Ayrıca ayakkabılarda kullanılan parlak bağcıkların farklı renkleriyle tek ayakkabıyla farklı seçenekler elde edebilirsiniz. Spor ya da klasik giyim de fark etmiyor.

Bazı markalar da desen ve modeli tokalar, inciler, metalik işlemelerle sağlama yoluna gitmiş. Yine pastel tonlarla pembenin tonları daha fazla kullanılmış ayakkabılarda. Topuklu ayakkabılar bile spor görünümle günün her saatine uygun hâle getirilmiş durumda. Yani bu yıl ayakkabıda da sınır yok...