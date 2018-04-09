Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir limon, leke çıkarmada kurtarıcınız olduğu gibi, deodorant yerine de geçebilir. Bu muhteşem ürünlerin kullanım alanlarını Doktor Halit Yerebakan, kendi sitesinde anlatmış. Yerebakan, portakal, limon, greyfurt gibi meyvelerin içerdiği vitaminler sebebiyle birçok hastalıktan koruduğunu da anlatmış ama biz bugün sizlere, evde nelere yaradığını anlatacağız.

1- Ev temizliği: Bir sprey kabında eşit miktarda su ve limon suyunu karıştırın. Bunu cam ve aynaların temizliğinde kullanabilirsiniz. Banyo muslukları ve duş kabinlerinde oluşan sabun artıklarından da aynı yolla kurtulacaksınız. Yapılan araştırmalar, halı ve döşemelerde oluşan lekelerden kurtulmak için de limona başvurabileceğinizi gösteriyor. Leke oluşur oluşmaz biraz limon suyu ve tuz karışımını lekeye sürün, tamam.

2- Cilt lekelerine karşı: Limon suyu cildiniz için çok yardımcı olacak. Her gün bir adet limonun suyunu sıkın, lekenin üzerine sürün, 15 dakika bekleyin. Birkaç hafta sonra leke rengi açılmaya başlayacak ve cilt eski rengine kavuşacak.

3- Dişlere birebir: Ufak bir kâsede bir miktar limon suyu ve sodayı karıştırın. Kulak pamuğunu bu sıvıda ıslatın ve öncesinde temizlediğiniz dişlerinize sürün. Sadece 1 dakika bekleyin ve dişlerinizi fırçalayın. Fakat unutmayın. Karışım etkili olduğundan sadece 1 dakika tutun.

4- Deodorant yerine: Limonu doğrudan koltuk altınıza sürün. Aşırı olmamak kaydıyla, terleseniz dahi kötü koku hissetmeyeceksiniz.