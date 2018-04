Türkiye Gazetesi

Estetik dendiğinde akla ilk gelen uygulamalar, yüze yapılanlar... Ancak bu konudaki bilgiler, uygulamalar, doğru bilinen yanlışlar, çılgınlık boyutuna gelen estetik merakında tüketicileri aldatanlar... Acıbadem Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Küçükçebi, plastik ve estetik cerrahinin çok önemli bir alan olduğunu, doğru ellerde yapılmayan işlemlerin istenmeyen birçok sonucu beraberinde getirebileceğine işaret ediyor. Küçükçebi’ye göre, yüz estetiği yaptıracak kişilerin de gerçekçi beklentilere sahip olması gerekiyor. Aksi takdirde hurafeler doğru zannedilebiliyor. İşte doğru bilinen 10 yanlış.

1- Kozmetik-estetik ve plastik cerrahi aynı şeydir

Bu yanlış. Kozmetik-estetik cerrahi genellikle amaç güzelleşmek olduğunda kullanılır. Plastik cerrahi ise herhangi bir sebeple görünümün doğal olmaktan çıkmasının ardından müdahale olarak kabul ediliyor.

2- Doğal olmayan görüntü elde edilir

Tüm estetik girişimlerde doğal sonuç hedefleniyor. Bunun için kişinin anatomisi, eski görünüm ve istekleri dengede olmalı. Doğal olmayan sonuçlar, iyi planlanmamış, kişi ile cerrahın sınırları zorlamasıyla meydana gelebiliyor.

3- Genellikle amaç kozmetiktir

Her zaman değil. Estetik operasyon isteğe bağlıdır, estetik kaygı ön plandadır. Plastik cerrahide daha fonksiyonel sebepler ağır basıyor. Ama ikisinde de amaç doğal bir estetiktir.

4- Yüz cerrahisi yepyeni bir yüz yapabilir

Hayır. Estetik cerrahi ile yapılacak yüzün biyolojik yaşı, iyileşme kapasitesi belli olduğu için yeni bir yüz değil ortaya çıkan. Sadece genç görünüm ortaya çıkabiliyor.

5- Yeni yüz, problemleri bitirir

Hayatta karşılaşacağımız sorunları estetikle gidermeyi düşünmek, en sık yapılan hatalardan biri. Problemlerin birçok sebebi vardır ve bunları dış görünüme bağlamak yanlıştır. Bu beklenti ile yapılan operasyonlar, sonuç iyi olsa da problemleri çözmeyeceği için hayal kırıklığına sebep olabilir. Estetik cerrahi, kendimize hediye olabilir.

6- Kesi izi kalmaz

Her cerrahi müdahale bir iyileşme süresi ister ve yüz cerrahisinde de kesi izi kalabilir. İzin nasıl olacağı da tamamen tahmin edilemiyor. Sonraki süreçte tedbir alınabiliyor.

7- 65 yaş üstüne yapılmaz

Bu da yanlış. Kişinin sağlığı izin verdiği her yaşta yapılabilir. Reşit olmamış kişilerde ebeveyn izni gerek. Yaştan dolayı kendi kararını veremeyen yaşlılar hariç, herkese uygulama yapılabilir.

8- Kalıcıdır, yaşlanmanın önüne geçer

Kesinlikle yaşlanmanın önüne geçemez yüz operasyonu. Sadece biraz daha genç gösterebilir. İyi yapılmış bir operasyonun etkisi, yaşı geriden takip etmek olabilir.

9- Ameliyat sonrası çok zordur

Bu büyük bir endişedir ama teknolojik gelişmeler sebebiyle estetik operasyonlar bugün daha az ağrılı, konforlu bir operasyon sürecine bırakmış durumda. Burada hastanın psikolojik yapısı, beklentileri, algılarına göre de değişiklik gösterebiliyor.

10- Çok riskli bir işlemdir

Diğer cerrahi operasyonlarda olduğu gibi estetik cerrahide de bazı riskler olduğu gerçek. Bunlar basit ve geçici olabildiği gibi istenmeyen ve doğal olmayan görünümler, skar oluşumu, hatta ölümle sonuçlanabilen ciddi komplikasyonlar da olabiliyor. Ancak, iyi bir değerlendirme ve dikkatli bir zamanlama ve planlama ile bu riskleri minimize etmek mümkün olabiliyor. Üstelik cerrahi öncesi ve sırasında kullanılan teknolojiler de risklerin kontrol edilebilir seviyeye ulaşmasını sağlıyor.