AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bursa'da, konut yapma vaadiyle  yüzlerce kişiyi senet imzalatarak dolandırdıkları gerekçesiyle haklarında hapis  cezası bulunan ve aranan Uludağ İnşaat'ın yöneticileri Ahmet ve eşi Rukiye  Toğrul'un Ankara'da olduğu tespit edildi.

Harekete geçen Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve  Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 2 ay boyunca çifti fiziki takibe aldı.
 
Polis, yakalanmamak için Ankara, İstanbul ve Bursa'da sürekli yer  değiştiren zanlıları, kimi zaman postacı, kimi zaman kargocu kılığına girerek  takip etti. Toğrul çiftinin Batıkent'te bir evde saklandıklarını belirleyen  ekipler adrese operasyon düzenledi.
 
Evdeki aramada, Ahmet Toğrul'un üzerinde Selahattin Özcan adına  düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi.
 
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk  edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
 
Mağdurlar sosyal medya üzerinden örgütlenmişti
 
Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesince, şirket sahibi Ahmet Toğrul'a,  nitelikli dolandırıcılık suçundan, her bir mağdur için 3'er yıl olmak üzere  toplam 657 yıl hapis ve 2 milyon 628 bin lira, eşi Rukiye Toğrul'a ise aynı  suçtan 654 yıl hapis cezası ile 2 milyon 624 bin lira adli para cezası  verilmişti.
 
Evlerini alamayan mağdurlar, sosyal medya aracılığıyla gruplar  oluşturarak şirket yöneticileri hakkında şikayetçi olmuştu.