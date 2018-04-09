Trabzon’un Araklı ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen anneanne ile torunu hayatını kaybederken, bir torunu ise yaşam mücadelesi veriyor.
Trabzon'da sobadan ölüm sızdı: Ölüler var...
09.04.2018 - 13:34 | Son Güncelleme: 09.04.2018 - 13:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon'un Araklı ilçesi Sahil mahallesinde soba zehirlenmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Etiketler : soba,ölüm,trabzon,araklı,
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