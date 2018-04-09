TEM Otoyolu Kocaeli'nin İzmit kesiminde meydana gelen ve aralarında yolcu otobüsünün de olduğu 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara kesimi trafiğe kapandı.
TEM'de feci kaza: Ankara istikameti ulaşıma kapandı
09.04.2018 - 17:48 | Son Güncelleme: 09.04.2018 - 18:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmit'te, TEM Otoyolu Gültepe mevkiinde 5 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Ekipler olay yerinde çalışmalarını sürdürürken, yolda uzun araç konvoyları oluştu.
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