Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TEM Otoyolu Kocaeli'nin İzmit kesiminde meydana gelen ve aralarında yolcu otobüsünün de olduğu 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara kesimi trafiğe kapandı.