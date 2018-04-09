Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Diyarbakır-Silvan yolu üzerinde bulunan Teknokent kavşağında meydana geldi. Kavşaktan Silvan istikametinden gelen 06 AEC 474 plakalı araç, kavşaktan Silvan istikametine dönmeye çalışan 21 AR 752 plakalı araca arkadan vurdu. Bu sırada tali yoldan çıkan 34 NV 1356 plakalı araç da hızını alamayarak iki araçla birden çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, 3 araçta bulunan yolculara olay yerinde müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından 1’i ağır 7 yaralı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servis bölümüne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Daha sonra olay yerine gelen güvenlik güçleri, yolu tek taraflı trafiğe kapatarak, sürüş güvenliğini sağladı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan bazı vatandaşlar olayın şokunu üzerinden atamazken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.