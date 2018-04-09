Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Hacı Feyzullah Mahallesi'nde Fatma Ertokatlı'ya (62) ait evin çatısına yuvalanan arılar, mutfaktan içeri girdi. Arıların saldırması üzerine evden dışarı çıkan Ertokatlı, yakınlarına haber verdi.

Komşulardan biri koruyucu tulum ve maske giyerek arıları evden çıkarttı. Ertokatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok korktuğunu belirterek, "İlaçlasak da baş edemedik. Daha sonra çatıyı kaplayan tahtaları sökünce evin mutfak bölümü binlerce arıyla doldu. Arı kıyafeti bularak arıları ilaçladık fakat yuvadan devamlı arılar çıkmaya devam ediyor. Şu anda mutfağı kullanamıyoruz." diye konuştu.