Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Viranşehir Asayiş Şube ekipleri, farklı tarihlerde ilçe genelinde çalıntı motosikletlerin tespiti için çalışma başlattı. İlçe merkezinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilen 156 motosiklet ve sürücü sorgudan geçirildi. Sorgudan geçirilen motosikletlerden 48'inin çalıntı olduğu ve şase numarası değiştirilerek kullanıldığı tespit edildi. Ele geçirilen motosikletler sahiplerine verilmek üzere otoparka alınırken, 20 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Şanlıurfa’da 48 çalıntı motosiklet ele geçirildi
09.04.2018 - 22:25 | Son Güncelleme: 09.04.2018 - 22:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde uygulama noktasında durdurulan 156 motosikletten 48 tanesi çalıntı çıktı, 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Etiketler : çalıntı,Şanlıurfa,
555196 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/555196.aspx
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