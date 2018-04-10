Alınan bilgiye göre, Çukuryurt Yolu'ndaki cam fabrikasında meydana gelen kimyasal sızıntı nedeniyle işçiler rahatsızlandı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sızıntıdan etkilenen işçilerden 14'ü Saray, 12'si Çerkezköy, 4'ü de Çorlu'daki devlet hastanelerine kaldırıldı. Hastanelerin Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ünitelerinde tedavileri süren işçilerden ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Fabrika'da kimyasal sızıntı: 30 işçi hastaneye kaldırıldı
10.04.2018 - 08:42 | Son Güncelleme: 10.04.2018 - 08:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki bir cam fabrikasında kimyasal sızıntıdan etkilenen 30 işçi tedavi altına alındı.
Etiketler : saray,fabrika,kimyasal sızıntı,
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