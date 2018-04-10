Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Kırşehir'deki asker yapılanmasında yer aldığı ileri sürülen "mahrem imam" ile "mahrem izdivaç ablası" olduğu belirtilen eşi, Ankara'daki hücre evinde yakalandı.

MAHREM İMAM İÇİN YAKALAMA KARARI ÇIKMIŞTI

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce yakalanan muvazzaf askerlerin ifadeleri doğrultusunda FETÖ'nün asker yapılanmasında yer aldığı tespit edilen mahrem imam M.E.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

KAPATILAN OKULLARDA GÖREV ALMIŞ

FETÖ'nün kapatılan okullarında da görev aldığı tespit edilen M.E.E'nin Ankara'nın Etimesgut ilçesinde "gaybubet evi" olarak nitelendirilen hücre evinde olduğunu belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. M.E.E. ve eşi A.E, hücre evinde gözaltına alındı. Zanlı ve eşi sorgulanmak üzere Kırşehir Emniyet Müdürlüğüne getirildi. M.E.E'nin, FETÖ'nün Kırşehir'deki asker yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yakalanan 5 mahrem imamdan sorumlu imam olduğu belirtildi.

"FETÖ'NÜN ÇOCUK YAPIN TALİMATI"

Örgütte "mahrem izdivaç ablası" olduğu belirtilen A.E'nin de hakkındaki yakalanma kararına rağmen "FETÖ'nün çocuk yapın talimatı" doğrultusunda hareket ederek hamile kaldığı ileri sürüldü.