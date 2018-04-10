Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde, evinin pencere camına vurulması üzerine sesin nedenini anlamak için başını uzatan Yaşar T.'ye (49), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

YÜZÜNE SAÇMALAR İSABET ETTİ

Kendisini geriye atarak saldırıdan kurtulmaya çalışırken yüzüne saçmalar isabet eden Yaşar T. yaralandı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Yaşar T., yaralandığını gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil Serviste müdahale edilen yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

ZANLI ARANIYOR

Saldırının ardından olay yerinde delil çalışması yapan polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.