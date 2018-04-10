Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atatürk Havalimanı'nda leylek sürüleri nedeniyle uçuşlarda herhangi bir aksama yaşanmaması için kule görevlileri pilotları sürekli bilgilendiriyor. Leylek göçü iniş-kalkış yapan uçaklara zor anlar yaşatırken, bu anlar pilotlar ve kule görevlilerinin telsiz konuşmalarına da yansıdı. Türk Hava Yolları'nın Düsseldorf seferini yapmak için kalkış sırası bekleyen uçağın pilotu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek, "Biz hazırız ama kuşlar pist üzerinde olduğu için kalkış yapamıyoruz" dedi.



Havalimanına iniş için sıra bekleyen başka bir uçağın pilotu ise Trafik kontrol kulesi ile yaptığı telsiz konuşmasında, "Altımızdan leylek sürüleri geçiyor" dedi.



Hava trafik kontrolörleri de leyleklerle ilgili diğer pilotları uyarılarda bulundu. Atatürk Havalimanı yetkilileri, leylek sürüleri ile mücadelenin tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.