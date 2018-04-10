Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olayda hayatını kaybeden Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Konservatuvar bölümü son sınıf öğrencisi Değirmenci'nin cenazesi, ailesinin yaşadığı Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki Akkapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.Evinde taziyeleri kabul eden anne Leyla Değirmenci, oğlunun iki ay sonra mezun olmaya hazırlandığını belirterek kendisine "Anne, bardan kurtulmak istiyorum" dediğini anlattı.

Kendilerine oğlunun hastanede yoğun bakımda olduğu haberinin verildiğini ifade eden Değirmenci, şöyle konuştu:

"Gittiğimizde oğlumun ölüsünü bize verdiler. Ben nasıl dayanayım. Allah kimsenin başına böyle acı vermesin. Ben yandım, kavruldum. Oğlum hem okuyor hem de çalışıyordu. Kazandığıyla eğitimini sürdürüp, bize de destek oluyordu. Yavrum babasını 4 yıl önce kaybetti. Öksüz kalmıştı. Bana, 'Anne seni kurtaracağım, sana ev alacağım.' derdi. Allah oğlumu öldürenleri kahretsin, cezalarını çeksinler. Ömür boyu cezaevinde yatsınlar."

Öte yandan gencin yakınları, Değirmenci ile işletmeci Yusuf B. ve garsonlar Mehmet A. ve Mehmet D. arasında sahneye atılan bahşişler yüzünden tartışma çıktığı, darbedilen üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiğini öne sürdü.Gaziantep'te 3 gün önce İsmail Değirmenci, Yusuf B, Mehmet A. ve Mehmet D. tarafından uğradığı saldırı sonucu ağır şekilde yaralanmış, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetmişti.Değirmenci'ye saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan üç kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanmıştı.